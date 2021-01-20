ترامب يودع الشعب الأمريكي بالقبلات.. شاهد

ودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع أفراد عائلته وأصدقائه وفريقه خلال رئاسته للولايات المتحدة، وقام بألقاء التحية عليهم والقى بعض القبلات عليهم ، مشيرًا إلى أن فترته الرئاسية شهدت العديد من الإنجازات.





وأضاف "ترامب" خلال مراسم وداعه بانتهاء ولايته لأمريكا، أنه تم إعادة الجيش الأمريكي خلال السنوات الماضية للبلاد موضحا أنه دائما سيحارب من أجل الشعب الأمريكي.





وتابع أن مستقبل أمريكا سيكون أفضل من أى وقت سبق، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعد أعظم دولة واقتصاد فى العالم، متمنيا النجاح للإدارة الأمريكية الجديدة.





وأكد أن أمريكا عملت بكل جهد لمواجهة جائحة كورونا.