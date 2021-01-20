ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بايدن يزور كاتدرائية القديس ماثيو بالعاصمة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:08 م
بايدن يزور كاتدرائية
بايدن يزور كاتدرائية القديس ماثيو
Advertisements
هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل زيارة جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد لكاتدرائية القديس ماثيو بالعاصمة.

ساعات قليلة وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن رجلا سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.

ولد چو بايدن في بنسلفانيا يوم 20 من شهر نوفمبر عام 1942 اي يبلغ عمره 78 عاما حيث درس في أكاديمية أريشمير،جامعة سيراكوس للقانون، جامعة نيوارك.

وبأدائه اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا "جون روبرتس"، تبدأ أمريكا صفحة جديدة مع "جو بايدن" الرئيس السادس والأربعين، وتطوي صفحة رئاسة دونالد ترامب ، بكل ما حدث بها من مشكلات حتى اللحظة الأخيرة.

ويبدو أنها ستكون صفحة جديدة من حيث القضايا والسياسات والتوجهات التي سوف تنتهجها الإدارة الديمقراطية برئاسة بايدن، صاحب الخبرة السياسية الطويلة، سواء على المستوى الداخلي أو على صعيد الممارسات السياسية الخارجية.

وبحسب التقارير الأمريكية، يبدأ بايدن مباشرة مهامه الرئاسية اليوم، بتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية، تهدف إلى العدول عن بعض السياسات التي تحمل توقيع سلفه في البيت الأبيض، وتتعلق بالهجرة وتغير المناخ ومكافحة فيروس "كورونا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن يصل واشنطن استعدادا لتنصيبه رئيسا لأمريكا

حضور رسمي وغياب جماهيري.. جدول مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الـ 46 جو بايدن ونائبته

أمريكا تبدأ اليوم صفحة جديدة مع بايدن وتطوى أخرى لترامب

قبل تنصيبه بساعات .. من هو چو بايدن رئيس أمريكا الجديد؟

البنتاجون يرفض طلبه الأخير.. ترامب يغادر البيت الأبيض في خيبة وانكسار

رفرفة الأعلام أصوات الغائبين.. كورونا يفسد أهم يوم في حياة بايدن.. صور

ترشيحاتنا

أرسل صور زوجته عارية لأبيها.. تفاصيل جديدة عن والد رضيعة الدقهلية تكشفها جدتها

رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

لأول مرة منذ 1947.. خطوة جريئة من اليونان تشعل الحرب مع تركيا

البنتاجون يرفض طلبه الأخير.. ترامب يغادر البيت الأبيض في خيبة وانكسار

لهذا السبب.. باكستان لن تطبع العلاقات مع إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية