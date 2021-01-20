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أخبار البلد

المنتجين الزراعيين: انخفاض أسعار الذرة الصفراء عالميا.. ولا داعى لارتفاع أعلاف الدواجن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:07 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

يتوقع خبراء الاقتصاد وشعبة الدواجن بالغرف التجارية ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة بسبب التقلبات الجوية مما يزيد الفاقد منها وقلة المعروض فتزيد أسعارها ، إضافة إلي ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن .


أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، أن البورصة العالمية للذرة الصفراء انخفضت من 200 لـ 300 جنيه فى الطن ، والتى يتم منها استيراد وتصنيع أعلاف الدواجن، متسائلا :" ما سبب ارتفاع أسعار أغلاق الدواجن فى مصر خلال الفترة الراهنة ؟".


وأضاف " واصل" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن لم يؤثر على المربي لأنه يرتبط السعر وقتها بالسوق المحلى سواء بالارتفاع أو الانخفاض ، موضحا أنه يتم استيراد أعلاف الدواجن من الخارج ، ولا يوجد أى داعى لارتفاعها حاليا .


وناشد " نقيب المنتجين الزراعيين " جميع مربي الدواجن بتدفئة أماكن تربية الدواجن لتجنب حدوث أى خسائر أو تلفيات بسبب التقلبات الجوية والصقيع فى الوقت الحالى .

والجدير بالذكر  أن أسعار الأعلاف الداجنة ارتفعت إلى 8000 جنيه للطن الواحد مقابل 7600 جنيه فى غضون 9 أيام ، أى زاد 400 جنيه فى الطن الواحد .


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