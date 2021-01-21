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برلمان

محام بالنقض يطالب بتعديل قانون الطفل وتشديد العقوبات

الخميس 21/يناير/2021 - 01:01 ص
خالد حنفي عضو مجلس
خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق، والمحامى بالنقض
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القسم السياسى
أكد خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق، والمحامى بالنقض ضرورة تعديل قانون الطفل وتشديد العقوبات لكل من يلحق الأطفال بأي أذي، موضحا أن التدخل التشريعي مهم في هذه النقطة لتغليظ العقوبة .

وأشار حنفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الظاهرة إنتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة، لافتا إلى أن معدل ظهورها أصبح مخيفا "كل إسبوعين حالة".

وأوضح البرلماني السابق والمحامي بالنقض بالإدارية العليا، أن الأباء في حاجة ماسة لدورات تدريبية تهدف إلي توعيتهم، وتوضح الطريقة السلينة في التعامل مع الأبناء واحتوائهم، والابتعاد عن نهج الأذي والضرب والذي يحقق نتائج عكسية دائما.

وأضاف: "إذا كان نص العقوبة بقانون العقوبات أشد من العقوبة بقانون الطفل يطبق قانون العقوبات" .
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