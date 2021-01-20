غرفة عمليات لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء عن عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية و سرعة التعامل مع أى كميات الأمطار أو أى آثار سلبية قد تنتج عن الطقس السىء .





ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء و الجهات المختصة فى هذا الشأن للوقوف على أى تطورات فى الأحوال الجوية وسرعة إحتواء أى أزمة قد تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة ، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لحالة الطقس مع رفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء .





وفى سياق اخر قام حى الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي بحملة اليوم الأربعاء ، لإزالة منزل مخالف على مساحة ١٢٠ متراً بالقرب من محور ٣٠ يونيه جنوب بورسعيد ، ويتبع جمعية بورفؤاد الزراعية التابعة لهيئة المراقبة الزراعية ببورسعيد ، حيث تم ملاحظة أن صاحب المنزل قام بوضع سور من القش لحجب الرؤية عن المنزل المخالف ، وعلى الفور تم إزالة المنزل .









وأكد رئيس حى الجنوب ان هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بمنع أشكال التعدى على ممتلكات وأراضى الدولة وخاصة فى ظل الإجراءات والقوانين التى فرضتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.





جاءت الحملات بناء بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالاستمرار فى إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية ومنع إقامة مخالفات المبانى على أراضى الدولة .