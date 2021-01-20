ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غرفة عمليات لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية في بورسعيد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:49 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
كتب مجمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء عن عمل  غرفة عمليات المحافظة  على مدار ٢٤ ساعة  لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية و سرعة التعامل مع أى كميات الأمطار  أو أى آثار سلبية قد تنتج عن الطقس السىء .

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء و الجهات المختصة فى هذا الشأن للوقوف على أى تطورات فى الأحوال الجوية وسرعة إحتواء أى أزمة قد تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة ، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لحالة الطقس مع رفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء .

وفى سياق اخر قام حى الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي  بحملة  اليوم الأربعاء ، لإزالة منزل مخالف على مساحة ١٢٠ متراً  بالقرب من محور ٣٠ يونيه جنوب بورسعيد ، ويتبع جمعية بورفؤاد الزراعية التابعة لهيئة المراقبة الزراعية ببورسعيد ، حيث تم ملاحظة أن صاحب المنزل قام بوضع سور من القش لحجب الرؤية عن المنزل المخالف ، وعلى الفور تم إزالة المنزل .


وأكد رئيس حى الجنوب ان هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بمنع أشكال التعدى على ممتلكات وأراضى الدولة وخاصة فى ظل الإجراءات والقوانين التى فرضتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة. 

جاءت الحملات بناء بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالاستمرار فى إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية ومنع إقامة مخالفات المبانى على أراضى الدولة .

غرفة عمليات لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية في بورسعيد
غرفة عمليات لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية في بورسعيد
غرفة عمليات لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية في بورسعيد
غرفة عمليات لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية في بورسعيد
غرفة عمليات لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية في بورسعيد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة المبانى المخالفة على طريق محور ٣٠ يونيو في بورسعيد

استمرار تعليق الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية في الدقهلية

أمطار غزيرة علي الشرقية.. والمحافظ يكلف بسرعة شفطها ..شاهد

سوء الأحوال الجوية يتسبب فى غلق طريق قـفط - القصير

ترشيحاتنا

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لـ مايا دياب تثير الجدل

فيديوجراف.. القصة الكاملة لواقعة تورتة نادي الجزيرة

البنتاجون يرفض طلبه الأخير.. ترامب يغادر البيت الأبيض في خيبة وانكسار

بشاير 2021.. كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 2100 برميل يوميًا.. تفاصيل

رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

بسبب اسم الطفل الأول.. سيدة تطرد ابنها وزوجته من منزلهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة