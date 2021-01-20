بـ 20 مليون جنيه.. عرض "مُغري" لنجم الأهلي.. وأحمد شوبير يكشف عن مفاجأة |شاهد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق، رسالة شكر وتقدير لـ محمد شريف نجم فريق الاهلي عقب تجديد تعاقده مع النادي لمدة موسمين جديدين.









وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورتس " أن محمد شريف سبق وصرح بأن رحيله عن الأهلي صعب حتى في حال وصول أي عرض بمبلغ مالي كبير. مشددا على أن الاهلي اسم كبير من الصعب أن ترحل عنه.









وأضاف أن محمد شريف وصله عرض من أحد الاندية المصرية بـ قيمة 20 مليون جنيه سنويا حيث كان سيحترف في الخارج على ان يعود لهذا النادي .









وأكمل أن شريف رفض تماما وجدد عقده مع الاهلي دون تفكير بمبلغ اقل بكثير مما كان معروضا عليه، مشددا على أن شريف لاعب ذكي وواع.

