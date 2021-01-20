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برلمان

بتوجيهات من الرئيس.. وزير التعليم: زيادة عدد المدارس اليابانية لـ 100 مدرسة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:24 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي من مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر نموذج في تجربتها خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرًا إلي أننا الدولة التي يشار إليها لكي تكون مثالا في التعامل مع الأزمة، لاسيما وأن هناك دول أغلقت تماما وهناك دول ومنها عربية طلبت فتح المحتوي الرقمي خارج مصر حتي يستفاد أبنائنا في الخارج ولا يتعرضوا لأي مشكلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، والتي شهدت الاستماع إلي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية والتعليم، عن أكاديمية أونلاين لتدريب المعلمين في مصر، وذلك بالتعاون مع جهات مانحة، بحيث يكون التدريب عبرها متواصل علي مدار العام، مضيفًا : تدريب المعلمين أولوية.. بنقاوح بأدينا وأسنانا".

واشار طارق شوقي، إلي حرص الوزارة أكثر ما يكون علي المعلم، مضيفًا : نحاول الدفع بمصادر دخل أخري غير وزارة المالية".

وفيما يتعلق بصيانه المدارس، علق وزير التربية والتعليم بتأكيده أنه يتم بذل أقصي جهد في ضوء  الـ11 مليار المخصصين لهيئة الأبنية التعليمة، لافتًا إلي حرص الرئيس علي زيادة عدد المدارس اليابانية إلي 100 بدلا من 41 مدرسة حاليا.

ولفت الوزير، إلي أن مدارس النيل أصبحت حاليا تتبع الوزارة بالكامل وسيكون لها شكل مختلف ومن المتوقع أن يصل عددها إلي 25 مدرسة بدلًا من 14 مدرسة فقط، مؤكدًا علي أن مدارس الراهبات تؤدي رساله محترمة جدا، وأن جميع المشاكل التي تم طرحها من جانب النواب ستكون محل متابعة من الوزارة لحلها بأسرع ما يمكن.

واختتم حديثة بتأكيدة : " اطمئن النواب كل كلمة دوناها وسيتم العمل علي حلها، لكننا أيضا في حاجة إلي مساعدتكم في الإطلاع علي الداتا التي يتم الموافاه بها، والرد نيابه عن الوزارة وإيضاح حقيقة ما يجري".
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