الأوقاف تواصل حملات التعقيم والنظافة بجميع المساجد استعدادا لصلاة الجمعة

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل لمواجهة الوباء وطريق من طرق النجاة ، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ، حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا ، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة القادمة 22 /1 /2021م ؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه



