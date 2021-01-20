ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تواصل حملات التعقيم والنظافة بجميع المساجد استعدادا لصلاة الجمعة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:23 م
حملات تعقيم المساجد
حملات تعقيم المساجد مستمرة بالمحافظات
Advertisements
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل لمواجهة الوباء وطريق من طرق النجاة ، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ، حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن بلادنا ،  ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا جديدًا ، و(3) مساجد بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، بإجمالي (24) مسجدًا الجمعة القادمة 22 /1 /2021م ؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. الأوقاف تفتتح 6 مساجد بالمحافظات والوزير يلقي خطبة الجمعة بدمياط

مديريات الأوقاف تواصل حملات تطهير المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.. صور

أوقاف البحيرة والجيزة تواصلان حملات النظافة وتعقيم المساجد التابعة لهما

استعدادًا لصلاة الجمعة.. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم مساجد الجمهورية

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

ترشيحاتنا

300 ألف صاروخ يضرب إسرائيل من كل الجهات خلال الحرب القادمة

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها.. صور

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

في ذكرى رحيلها.. كل ما تريد أن تعرفه عن سعاد مكاوي.. قصة وفاتها المأساوية ولماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية