عدد كبير من الفنانين تجاهلونى.. علي حميدة يكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد المسح الذرى

كشف الفنان على حميدة عن تطورات حالته الصحية بعد اجراء أشعة المسح الذري داخل مستشفى معهد ناصر التي يمكث فيه لتلقي العلاج على نفقة الدولة.





وقال على حميدة في تصريح خاص لصدي البلد : حالتي الصحية حاليا مستقرة إلى حد ما بعد ان اجريت أشعة المسح الذري و قرر الأطباء المعالجون ضرورة الراحة بسبب الإرهاق والتعب اللذين تعرضت لهما بعد الأشعة.





وأضاف على حميدة وصوته يبدو عليه الإرهاق والتعب الشديد : أنه بدأ مرحلة العلاج وحاليا ممنوع تماما عنه الزيارة وتم تخصيص بعض الحراس لمنع أي شخص من زيارته كنوع من الاهتمام به ورعايته بشكل كامل.



