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حوادث

استجابة لـ"صدى البلد".. الأدلة الجنائية ترفع البصمات من شقة الصحفية المسروقة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:47 م
سرقة شقة
سرقة شقة
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محمد صبرى

فى استجابة سريعة لما نشر بموقع " صدي البلد " الاخباري ، بشأن تعرض شقة زميلة صحفية بجريدة الاهرام لواقعة سرقة مجوهرات وأموال ولاب توب من داخل شقتها بالمعصرة .

 

على الفور انتقل رجال المباحث بقيادة العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث القسم إلي الشقة وتم إجراء معاينة بصحبة رجال الأدلة الجنائية ، وتم رفع البصمات من الشقة ، وسؤال الشهود من الجيران، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة بمحل البلاغ ، وفى انتظار تقرير الأدلة الجنائية لتحديد الجناة وضبطهم خلال الساعات القادمة.

 

وكان موقع " صدي البلد " الاخباري قد نشر خبر تحت عنوان " البحث عن لص سرق مجوهرات وأموال من شقة صحفية " يفيد بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهولين واستولوا على مجوهرات وأموال من داخلها بحي المعصرة ، ومازال المتهم هاربا.

 

فقد تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من دينا مصطفي صحفية بجريدة الاهرام يفيد بتعرض شقتها بمدينة الضباط بحدائق حلوان لواقعة اقتحام من قبل مجهولين قاموا بسرقة مجوهرات بقيمة 150 الف جنيه ولاب توب يحوى ملفات وصور هامة خاصة بالصحفية ومبلغ مالي.

 

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ، وتم إجراء معاينة مبدئية وتحرر محضر رقم 52 أحوال لسنة 2021.


وقررت الزميلة أن هناك اثار لكسر فى كالون باب الشقة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة ، ولم يتم رفع البصمات من الشقة حتي الان ، ولم يتم استجواب أي شخص رغم الاشتباه في شخص من سكان العقار محل البلاغ مشهور عنه بيع المواد المخدرة على المتعاطين " ديلر مخدرات " .


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