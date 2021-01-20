نضال وقوة.. 10 معلومات عن أول محامية في ساحات المحاكم المصرية

كانت الصوت الأنثوي الأول الذي يهز ساحات القضاء بمرفاعتها، والسيدة الأولى التي ترتدي ثوب المحاماة في مصر، وتحفر اسمها في أسطر التاريخ "مفيدة عبدالرحمن" كأول محامية ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر ومحاكم جنوب مصر.

تلك السيدة التي تحل ذكرى ميلادها اليوم 20 يناير، إليكم 10 معلومات عنها:





1- ولدت مفيدة عبد الرحمن في 20 يناير 1914، بحي الدرب الأحمر في القاهرة.





2- كان حلمها دخول كلية الطب بدلًا من المحاماة ولكن الزواج والإنجاب باعد بينها وبين هذا الحلم.





3- التحقت بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول عام 1935، وكانت أول فتاة تلتحق بالحقوق بعد رفض عميد الكلية طلبها وهي أم ولديها 5 أبناء ولكن بفضل دعم زوجها الكاتب الإسلامي "محمد عبد اللطيف"لها ومقابلته للعميد دخلت إلى الكلية.





4- تخرجت من الكلية عام 1939، وعملت بالمجال فكانت قضيتها الأولى قضية قتل غير عمد، وتمكنت بمرفعتها ان يحصل موكلها على البراءة، ن وقتها ذاع صيتها في مصر.





5- لم يقترص دورها على المحاماة فقط بل امتد إلى صالة البرلمان، فعام 1959 دخلت إلى البرلمان كنائبة عن الأزبكية والغورية.





6- احتجزت لنفسه اللقب الأولى والوحيدة في أكثر من مركز، ففي الستينيات كانت المرأة الوحيدة التي تشارك في وضع وتعديل القوانين الخاصة بـ وضع المسلمين.





7- حازت على عضوية مجلس الأمة عن دائرة الازبكية والظاهر واحتفظت بها 17 عامًا، وكانت آنذاك أم لـ 9 أبناء.





8- كما شاركت في سن وتشريع قوانين خاصة بالمرأة في الزواج والطلاق، وتعاونت بشدة في حل مشاكل الأسرة من خلال مكاتب توجيه الاسرة التي أقامتها.





9- ولت اهتمام كبير بالفتيات والطالبات وساهمت في عمل بيوت للمغتربات.



