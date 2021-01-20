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حوادث

بأسلوب إلقاء الشطة.. ضبط عاطلين سرقا توك توك بالزيتون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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محمد صبري
تمكنت الاطواف الأمنية بالقاهرة ، من ضبط عاطلين سرقا توك توك بالزيتون بأسلوب " إلقاء الشطه " .

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، بشارع محطة الزيتون دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق الشطة وسلاح أبيض " كتر " عقب قيامهما بسرقة " توك توك " كرهًا عن قائدها وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.

بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك  " بالشارع محل الضبط  استوقفه المتهمان بدعوي استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما  إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه , والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها , والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما  . 

بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط  اعترفا بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق  .

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