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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:40 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شهد  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس كلية طب الأسنان بجلسته رقم (١٥) برئاسة الأستاذ الدكتور محسن أبي الحسن، المشرف على كلية طب الأسنان، وحضور السادة أعضاء مجلس الكلية.

كما تفقد الدكتور  أحمد جابر شديد و أعضاء مجلس الكلية الأعمال الإنشائية بمبنى كلية طب الأسنان بالمجمع الطبي.

صرح الدكتور  أحمد جابر شديد بأن مبنى كلية طب الأسنان الجديد سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة، حيث سيضم المبنى ٤ معامل خواص مواد و٢ معمل محاكيات.

 ويضم قاعة السيمنار و٥ عيادات مجهزة بأحدث تقنيات طب الأسنان الحديثة، و ٤ قاعات تدريس متوسطة سعة ٨٠ طالب، بالإضافة للمدرج الرئيسي والذي يتسع لأكثر من ٢٠٠ طالب.


من جانب اخر :صرح  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حققت نسبة إنجاز بلغت ٩٦% ضمن الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

وأكد شديد ، أن منظومة الشكاوى الحكومية بجامعة الفيوم قد استقبلت خلال عام ٢٠٢٠ عدد ٤٧٧ شكوى منها ٣٣٥ شكوى فردية و ١٤٢ شكوى جماعية، وبلغ متوسط زمن الرد على الشكاوى ١١٤ يوما.





رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية
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