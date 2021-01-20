برلماني: قرار أمريكا بوضع حسم بقوائم الإرهاب صفعة قوية لجماعة الإخوان

أشاد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية، بإدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وهي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، مضيفا أن العالم أصبح حجم خطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام.





ووصف سوس، في بيان له اليوم، القرار الأمريكي بـ "الصفعة القوية" لجماعة الإخوان وجميع الجهات التابعة لها، معتبرا أن القرار هو بداية لتقييد جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الدولي وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية.





وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر حاربت منذ عده سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول خاصة وأن هذه التنظيمات تضرب استقرار وأمن الدول، مشيرا إلى تورط حركة "حسم" في الكثير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن هذا القرار سيساند دور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.





وأبدى القيادي بحزب مستقبل وطن، عن تعجبه من عدم إدراج الإدارة الامريكية جماعة الاخوان في قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا" الإدارة الأميركية اعترفت بِشكل صريح بأن حركة "حسم" حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها".