ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: قرار أمريكا بوضع حسم بقوائم الإرهاب صفعة قوية لجماعة الإخوان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن،  بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية، بإدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وهي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، مضيفا أن العالم أصبح حجم خطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام.

ووصف سوس، في بيان له اليوم، القرار الأمريكي  بـ "الصفعة القوية" لجماعة الإخوان وجميع الجهات التابعة لها، معتبرا أن القرار  هو بداية لتقييد جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الدولي وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر حاربت منذ عده سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول خاصة وأن هذه التنظيمات تضرب استقرار وأمن الدول،  مشيرا إلى  تورط حركة "حسم" في  الكثير من العمليات المسلحة في الداخل المصري، وأن هذا القرار  سيساند دور  الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب. 

وأبدى القيادي بحزب مستقبل وطن، عن تعجبه من عدم إدراج الإدارة الامريكية جماعة الاخوان  في قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا" الإدارة الأميركية اعترفت بِشكل صريح بأن حركة "حسم" حركة إرهابية وهي تابعة للجماعة وليست منشقة عنها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصندوق الأسود.. أحمد موسى: محمود عزت فضح الخلية العنقودية للجماعة الإرهابية

خبير: قرار أمريكا إدراج حركة حسم كجماعة إرهابية يضع بايدن في أزمة

حزب المؤتمر: مصر ساهمت في إدراج حسم الإخوانية بقوائم الإرهاب الدولي

عربية النواب: وضع أمريكا حركة "حسم الإخوانية" بقوائم الإرهاب صفعة على وجه "الإرهابية"

مرصد الإفتاء: إدراج الخارجية الأمريكية حركة "حسم" ضمن الجماعات الإرهابية ضربة جديدة للإخوان

بعد حسم| داليا زيادة: أعمال العنف تؤهل جماعة الإخوان لتصنيفها منظمة إرهابية دولية

ترشيحاتنا

فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها.. صور

حلم واحد.. الزمالك يواصل احتفاله بـ فوز الفريق أمام الجونة

نشرة الفن.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

ضبط الأب المتهم بتعرية طفلته والتعدى عليها بإحدى قرى الدقهلية

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

بسبب اسم الطفل الأول.. سيدة تطرد ابنها وزوجته من منزلهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة