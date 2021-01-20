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حوادث

القبض على أفريقي الجنسية بحوزته توكيل مزور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض علي أفريقي الجنسية بحوزته توكيل مزور.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها اعتزام احد الأشخاص التقدم إلى مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة نصر أول وبحوزته توكيل مزور . 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديده وضبطه وتبين انه سودانى الجنسية ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعُثر بحوزته على توكيلات وجميعهم مزورين .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط  اقر بتحصله علي المضبوطات من المدعو / ع ع م ص بقصد التصرف بالبيع في الشقة خفير  دائرة قسم شرطة الشروق نظير مبلغ مالي أربعمائة وخمسون ألف جنيه وعدم علمه بكونها مزورة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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