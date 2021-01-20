القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش بمصر القديمة

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي تاجر مخدرات بحوزته حشيش بمصر القديمة.





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بشارع الروضةـ دائرة القسم واستغلال نجله ومقيم بذات العنوان في إخفاء المواد المخدرة بين طيات ملابسة.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وبصحبته نجله ، وعثر بحوزة الأول علي مبلغ مالي 235 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض " نصل معدني " ، وعثر بين طيات ملابس الثاني علي قطعة من الحشيش المخدر وزنت 2 جرام وعدد 14 قرص مخدر .





بمواجهة الأول بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، واقر باستغلال نجله الحدث في إخفاء المواد المخدرة لتسهيل ترويجها علي عملائه والحيلولة دون ضبطه ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات .



