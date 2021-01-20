عبد الله جمعة يبعث برسالة لأشرف بن شرقى.. شاهد

وجه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك رسالة إلى اللاعب أشرف بن شرقى .





ونشر عبد الله جمعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له برفقة أشرف بن شرقى وعلق عليها قائلا:"

وبعد مرور اعوام ستدرك أن الله حين منع عنك الامر الذي كنت تحبه وتلح عليه لم يكن إلا ليعوضك بأجمل مما مضي ، ليُرضيك ويُرضي قلبك".





وكشف مصدر مقرب من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك السابق عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.





وأكد المصدر تأكد إصابة أمير مرتضى عقب ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها مؤخرا دون ظهور أعراض شديدة عليه.





ويخضع أمير مرتضي للعزل المنزلي حاليا ويقوم بالمتابعة مع طبيبه الخاص ويتبع البروتوكول المتعارف عليه بوزارة الصحة المصرية والعالمية.





إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا





وغادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.