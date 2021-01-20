بأمر القضاء.. موقف السيارات لا يُعفى من الإيجار خلال فترة حظر كورونا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بساحة انتظار السيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ والمؤجرة لإحدي شركات السياحة ، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وانتهت الفتوى الي عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية





وثبت للفتوى إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير ساحة انتظار سيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ ، على إحدي شركات السياحة بقيمة إيجارية شهرية ٢٥ ألف جنيه ويبدأ العقد عام ٢٠١٧ تنتهي عان ٢٠٢٢ ، تم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والشركة ، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، فقد صدرت قرارات رئيس مجلس ، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين .



