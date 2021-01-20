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أخبار العالم

قبل خطاب الوداع.. ترامب يرفض نصائح مستشاريه لمدح بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:30 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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شيماء مصطفى
قال مصدر أمريكي مطلع، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفض الملاحظات التي كتبها مساعدوه على الخطاب الأخير الذي ألقاه، اليوم الأربعاء، قبل وداعه رئاسة البيت الأبيض.

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كان مساعدو ترامب أعدوا خطابًا للرئيس تضمن عددًا من الملاحظات بشأن مدح الإدارة القادمة برئاسة جو بايدن، والحديث بلغة أكثر لطفًا حول الانتقال السلمي للسلطة، إلا أن الرئيس تجاهل ورفض هذا الخطاب، ولهذا تمت إزالة المعدات من قاعدة أندروز.

وغادر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منذ قليل، إلى فلوريدا مع انتهاء ولايته بتنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة رقم 46.

وكشفت مصادر في البنتاجون لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلب ترامب بإقامة عرض عسكري كبير لوداعه اليوم، وقررت الاكتفاء بمراسم متواضعة نظرا للوضع الأمني ووباء كورونا.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة التنصيب الرئاسي جدول مراسم حفل التنصيب، حيث من المقرر أن يحضر بايدن قبل حفل التنصيب بثلاث ساعات قداسًا في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.
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