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فن

تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل سعد لمجرد الجديد.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف سعد لمجرد عن تفاصيل مسلسله الجديد، وقال خلال لقاءه ببرنامج  the insider بالعربي، أن العمل من إنتاج زياد شويري، لافتا إلى أنه قرأ سيناريو العمل ووجده رائعا، مشيرا إلى أنهم حاليا في مرحلة التحضير الأولية للعمل، وأكد أن العمل ليس كوميديا، وليس التجربة الأولى بالنسبة له.


ولفت سعد لمجرد إلى أنه قدم في بداياته دورا في مسلسل يحمل أسم «أحلام النسيم»، ولم يكشف عن تفاصيل شخصيته بالعمل ولكنه أبدى إعجابه بالسيناريو ووصفه بالقوي. 


كما حرص على أن يتحدث  عن علاقة الصداقة بينه وبين تيم حسن، وأوضح أنهما يتواصلان دائما ولكن لم يلتقوا حتى الأن، وأكد أنه استمتع بكل أجزاء مسلسله «الهيبة»، ووصف تيم بالممثل الشاطر. 


وكان قد نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو للمطرب سعد لمجرد ليوضح شائعة الخلاف الواقع بينهما.


وظهر سعد مجرد في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلا: "محمد رمضان حبيبي وبحترمه وبقدره وبحترم فكره وبنتمنى نسعد الناس".


وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "الإشاعات والفتنة لا دين لها، في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي النجم #سعد_لمجرد".
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