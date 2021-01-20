محمد صلاح يغيب عن التشكيل المثالي للاتحاد الأوروبي في 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، الأربعاء، عن التشكيل المثالي لعام 2020 في القارة بحسب اختيار الجمهور.





وغاب محمد صلاح عن التشكيل المثالي، رغم قيادته فريقه ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، فيما تواجد زميلاه في الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني تياجو ألكانتارا في ذلك التشكيل.





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: يوسوا كيميتش - فيرجيل فان دايك - سيرجيو راموس - ألفونسو دايفز





خط الوسط: تياجو ألكانتارا - كيفن دي بروين - ليونيل ميسي





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - نيمار دا سيلفا - روبرت ليفاندوفسكي.