ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يغيب عن التشكيل المثالي للاتحاد الأوروبي في 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:36 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، الأربعاء، عن التشكيل المثالي لعام 2020 في القارة بحسب اختيار الجمهور.

وغاب محمد صلاح عن التشكيل المثالي، رغم قيادته فريقه ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، فيما تواجد زميلاه في الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني تياجو ألكانتارا في ذلك التشكيل.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوسوا كيميتش - فيرجيل فان دايك - سيرجيو راموس - ألفونسو دايفز

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - كيفن دي بروين - ليونيل ميسي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - نيمار دا سيلفا - روبرت ليفاندوفسكي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز ثالث ورابع.. ترتيب محمد صلاح في جوائز الأفضل من فيفا 2020

على رأسهم محمد صلاح ..الفيفا يعلن قائمة الـ55 لاعبا لاختيار منتخب العالم

صلاح يتفوق على مبابي ونيمار.. ننشر ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2020

مفاجأة في اختيارات عبدالله السعيد للأفضل في العالم 2020

بأصوات اللاعبين.. مركز صادم لـ محمد صلاح بـ ترتيب أفضل المهاجمين في 2020

محمد صلاح عن إمكانية انتقاله للدوري الإسباني: ليفربول يحسم مستقبلي

ترشيحاتنا

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة

بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

لجنة الحكام تصدم الأهلي وتشيد بحكم مباراة البنك الأهلي

أرسل صور زوجته عارية لأبيها.. تفاصيل جديدة عن والد رضيعة الدقهلية تكشفها جدتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة