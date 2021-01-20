ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصادرة 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص في الدقهلية.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:03 م
ضبط مصنعا لتصنيع
ضبط مصنعا لتصنيع الكمامات بدون ترخيص
Advertisements
همت الحسينى
شنت اليوم الأربعاء، حملة تموينية بقيادة السيد دايرة وكيل وزارة التموين  بالدقهلية على المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار  .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه  من ضبط  مصنعا  لتصنيع الكمامات بتقسيم ابو الليل  بالمنصورة يعمل بدون ترخيص  .

كما تم مصادر ة عدد 50 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات وكافة مستلزمات وادوات وماكينات التصنيع وتم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ومن جانبه امر محافظ الدقهلية باحالة الواقعة للنيابة العامة لاعمال شئونها وكلف  وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الواقعة المذكورة  .

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .

مصادرة 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص في الدقهلية.. شاهد
مصادرة 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص في الدقهلية.. شاهد
مصادرة 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص في الدقهلية.. شاهد
مصادرة 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص في الدقهلية.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 2000 لتر سولار و5 أطنان حلبة وطن أرز بسمتى بالدقهلية.. تفاصيل

حملة مكبرة للمرور على 50 منشأة تجارية وصناعية ومقاه

محافظ الدقهلية يحيل 15 محضر مخالفة للنيابة العامة

حملات مكثفة لمنع الغش التجاري.. ضبط مصنع زيت طعام والتحفظ على 2 طن

ضبط 3360 عبوة زيت فرامل سيارات غير مطابق للمواصفات بالدقهلية

تلاعب في أسعار أسطوانات الأكسجين.. ضبط كميات كبيرة من الكمامات والكحول مجهولة المصدر بالدقهلية

ترشيحاتنا

فوائد اللبان الدكر

مفاجأة بشأن مرتبات المعلمين.. أبرز 15 تصريحا لوزير التعليم بالبرلمان

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

بـ 20 مليون جنيه.. عرض "مُغري" لنجم الأهلي.. وأحمد شوبير يكشف عن مفاجأة |شاهد

الخميس 28 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة