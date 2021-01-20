مصادرة 50 ألف كمامة.. ضبط مصنع لتصنيع الكمامات بدون ترخيص في الدقهلية.. شاهد

شنت اليوم الأربعاء، حملة تموينية بقيادة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .





وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه من ضبط مصنعا لتصنيع الكمامات بتقسيم ابو الليل بالمنصورة يعمل بدون ترخيص .





كما تم مصادر ة عدد 50 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات وكافة مستلزمات وادوات وماكينات التصنيع وتم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.





ومن جانبه امر محافظ الدقهلية باحالة الواقعة للنيابة العامة لاعمال شئونها وكلف وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الواقعة المذكورة .





وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .



