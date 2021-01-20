أشغال شاقة مؤبدة .. عقوبات تنتظر والد طفلة التعرية بالدقهلية

"بأي ذنب عذبت"، هجوم حاد شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شاب ظهر في فيديو متداول، تم تصويره في أحد شوارع الدقهلية، بينما يقوم بتجريد ابنته الرضيعة من ملابسها، مع توسلات الطفلة وهروبها منه زحفا علي الأرض.





وأفادت والدة الطفلة بأنها لم تبلغ العامين وأن والدها قام بهذا الفعل نتيجة لنشوب خلافات أسرية بينهما، وأنه ممتنع عن قيد الطفلة بسجلات المواليد واستخراج أوراق ثبوتية لها.





ويطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة هذا الأب في إطار قانون الطفل الذي يكفل له بعض المبادئ والحقوق كالبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة، وحمايته من أنواع التمييز وحقه في تكوين أرائه الخاصة.





وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أب يقوم بحمل طفلته الرضيعة ووضعها على الأرض بالطريق وتجريدها من ملابسها مهددًا بحرقها، موجهة على الفور بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.





وقالت "السنباطي" إنه فور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم.





وأضافت أنه تم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها، حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم جميع سبل الدعم للطفلة وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام تمت إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة، حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة.





وأكدت "السنباطي" أن هذه الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها، كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، فضلا عن ما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها.





وتنص مادة 268 من قانون العقوبات" كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أوكان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الي أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.





وتعليقا على الواقعة، أكد المحامي خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق، ضرورة تعديل قانون الطفل وتشديد العقوبات لكل من يلحق الأطفال باي أذي، موضحا أن التدخل التشريعي مهم في هذه النقطة لتغليظ العقوبة .





وأشار حنفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الظاهرة إنتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة، لافتا إلي أن معدل ظهورها أصبح مخيف" كل إسبوعين حالة"





وأوضح البرلماني السابق والمحامي بالنقض بالإدارية العليا، أن الأباء في حاجة ماسة لدورات تدريبية تهدف إلي توعيتهم، وتوضح الطريقة السلينة في التعامل مع الأبناء وإحتوائهم، والإبتعاد عن نهج الأذي والضرب والذي يحقق نتائج عكسية دائما .





وأضاف أن قانون الطفل يقوم بتطبيق قانون العقوبات في هذه الحالات ، إذا كان هناك عقوبة أشد بقانون العقوبات موضحا " إذا كان نص العقوبة بقانون العقوبات أشد من العقوبة بقانون الطفل يطبق قانون العقوبات" .