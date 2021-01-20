غرق 43 مهاجرًا أفريقيًا قبالة ساحل ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة غرق 43 مهاجرا على الأقل من أفريقيا قبالة ساحل ليبيا وإنقاذ عشرة في أول حادث غرق سفينة بالبحر المتوسط هذا العام.





وكانت السلطات التركية في وقت سابق أعلنت عن غرق سفينة ترفع العلم الروسي قبالة السواحل التركية.





وذكرت السلطات التركية ، أنه وقعت خسائر بشرية جراء حادث غرق سفينة شحن على متنها بحارة من أوكرانيا قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد اليوم الأحد.





وأعلن حاكم الولاية، سنان جونر، للصحفيين أن سفينة ARVİN غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مضيفا أن طاقمها مؤلف من 13 بحارا عالقين على متن ثلاثة قوارب نجاة.





وحسب المعطيات الأخيرة، تم إنقاذ ستة من البحارة وانتشال جثتين، والباقي لايزال مفقودًا.



