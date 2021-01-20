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محافظات

افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة تموين قفط في قنا.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:54 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة التموين بقرية القلعة مركز قفط وذلك في اطار تطوير الأداء فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقى الدعم.


جاء ذلك بحضور أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، و عدد من القيادات التنفيذية.


وأكد محافظ قنا، أن مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بقرية القلعة يخدم مواطني مركز قفط بالكامل.


وأشار محافظ قنا، إلى أن تكلفة تطوير المركز بلغت حوالي  مليون و300 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تطوير وافتتاح 6 مراكز للخدمات التموينية وهي" بندر قنا - بندر ابوتشت - بندر نجع حمادي - العسيرات بمركز فرشوط – بندر دشنا- حجازة بمركز قوص"، وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين.


و أوضح وكيل وزارة التموين بقنا، أن المراكز التكنولوجية تعد طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، حيث يتم إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة، حيث تقدم المراكز المطورة خدمات "بدل فاقد و تالف- إصدار فصل اجتماعي- إضافة الزوجة - وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى- الخصم - الإلغاء- التظلمات".


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افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة تموين قفط في قنا.. شاهد
افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة تموين قفط في قنا.. شاهد
افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة تموين قفط في قنا.. شاهد
افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة تموين قفط في قنا.. شاهد
افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة تموين قفط في قنا.. شاهد
افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة تموين قفط في قنا.. شاهد
افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة تموين قفط في قنا.. شاهد
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