بطرس دانيال لـ صدي البلد: مهرجان الكاثوليكي للسينما يختار لجنة التحكيم والمكرمين خلال أيام

قال الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما: إن إدارة المهرجان قررت مشاركة الأفلام التي تم عرضها على المنصات الإلكترونية لتدخل ضمن الاختيارات بشكل استثنائي وذلك بعد جدل ومناقشات بين أعضاء لجنة المشاهدة.





حيث كان من المقرر أن تقتصر الأفلام التي يتم الاختيار منها على الأعمال التي ثم عرضها بدور العرض ولكن بعد مناقشات طويلة تقرر الاختيار أيضا من الأفلام التي عرضت على منصات إلكترونية بشكل استثنائي.





وأضاف بطرس في تصريح خاص لـ صدي البلد : سوف يعلن عن تفاصيل الدورة الجديدة والتي تحمل رقم 69 خلال الفترة المقبلة و جار حاليا الاتفاق على لجنة التحكيم والمكرمين.





وأوضح بطرس : أن الأفلام تم الاتفاق على اغلبها ولكن يتم الاستقرار النهائي خلال الأيام المقبلة ويتم الإعلان عنها الشهر المقبل.



