ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون بالدوري السعودي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:41 م
جوميز
جوميز
Advertisements
القسم الرياضي
أعلن الروماني لوشيسكو رازفان المدير الفني للهلال السعودي، عن تشكيل فريقه، لمباراة التعاون المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويدخل الهلال المباراة وبرصيده 26 نقطة في صدارة جدول الدوري، فيما يأتي التعاون وبرصيده 21 نقطة في المركز الخامس.

ويأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث في حالة التعثر وانتصار الشباب ستضيع الصدارة على الفريق الملقب بـ"الزعيم".

ويأتي تشكيل الهلال على النحو التالي:

عبدالله المعيوف – محمد البريك – جانج هيون سو – متعب الفريج – ياسر الشهراني – محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري – لوسيانو فييتو – سباستيان جيوفينكو – بافيتمبي جوميز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جوميز يقود تشكيل الهلال لمواجهة النصر في الدوري السعودي

في غياب حمد الله وأمرابط.. تشكيل النصر لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

التشكيل .. جوميز يقود الهلال أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية

الدوري السعودي.. جوميز يقود هجوم الهلال أمام الأهلي

ترشيحاتنا

قرارات جديدة من مجلس الوزراء بخصوص المزارع السمكية

بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم

فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها.. صور

خناقة عنيفة بين إيفانكا ووالدها دونالد ترامب.. لهذا السبب

القاهرة والدوحة توقعان مذكرتي تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

تحويل 200 ألف دولار.. الأهلي يرسل البطاقة الدولية لـ بادجي لنادي أنقرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة