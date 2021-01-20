تشكيل الهلال لمواجهة التعاون بالدوري السعودي

أعلن الروماني لوشيسكو رازفان المدير الفني للهلال السعودي، عن تشكيل فريقه، لمباراة التعاون المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الدوري السعودي.





ويدخل الهلال المباراة وبرصيده 26 نقطة في صدارة جدول الدوري، فيما يأتي التعاون وبرصيده 21 نقطة في المركز الخامس.





ويأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية، حيث في حالة التعثر وانتصار الشباب ستضيع الصدارة على الفريق الملقب بـ"الزعيم".





ويأتي تشكيل الهلال على النحو التالي:



