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أخبار البلد

وزير الشباب والرياضة يعرض على مجلس الوزراء مجريات تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:12 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى،  مجريات تنظيم النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تجرى منافساتها في مصر حاليًا، في 4 صالات مغطاة. 

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمظهر الحضاري المُشرف الذي ظهر عليه حفل افتتاح البطولة في الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليعكس قدرة مصر على التنظيم الدولي المشرف، مؤكدأً مواصلة العمل حتى انتهاء البطولة على النحو الذي يكلل هذه الجهود بالنجاح.

وعرض الوزير أبرز إشادات الصحف العالمية بالتنظيم الرائع من جانب مصر لحفل إفتتاح بطولة العالم لكرة اليد، والمباريات اللاحقة، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، كما أشادوا بالإنطلاقة المثالية لمنتخب مصر بالفوز على منتخب تشيلي في الجولة الأولى للبطولة، إلى جانب الحرص على الإطمئنان على صحة جميع لاعبي المنتتخبات المشاركة والأجهزة الفنية.

كما تطرق الوزير لإستعراض جانب من مجريات البطولة، والأداء الرجولي لمنتخب مصر الذي أسفر عن التأهل للدور الثاني كثاني المجموعة، كما عرض الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة وأعمال التعقيم للصالات واماكن الإقامة ووسائل التنقل، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة.

وعرض أشرف صبحي جانبًا من الصور التذكارية التي حرصت الفرق المشاركة على التقاطها في مقار إقامتهم والأماكن السياحية والأثرية التى زاروها، ومشاركتها عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة بما يشكل دعاية ممتازة للسياحة في مصر.
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