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أخبار العالم

شاهد.. ترامب يغادر واشنطن وبحوزته الحقيبة النووية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:54 م
صدى البلد
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محمد عثمان
غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، العاصمة واشنطن، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، لكنه لم يترك الحقيبة النووية خلفه وأخذها معه.

ونقل أحد مساعدي ترامب الحقيبة التي تعد مفتاحا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التي غادر ترامب على متنها البيت الأبيض بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التي توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

وتضم "الحقيبة النووية" الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، وستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء بايدن اليمين الدستورية (أي في منتصف نهار اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي).

ولم يسلم ترامب الحقيبة النووية إلى بايدن، نظرًا لعدم حضوره حفل التنصيب، وهذه أول مرة يرفض فيها رئيس أمريكي حضور حفل تنصيب الرئيس المنتقل إليه السلطة منذ عهد الرئيس أندرو جونسون الذي قاد البلاد في فترة بين 1865 و1869، فيما سيحصل بايدن فور أدائه اليمين الدستورية على حقيبة نووية بديلة، وستصبح الحقيبة التي بحوزة ترامب غير صالحة.

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