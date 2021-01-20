مستشار الصحة: مبادرة ١٠٠ مليون صحة تتضمن بداخلها نحو 12 مبادرة أخرى

كشف الدكتور أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، مستجدات حملة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال صلاح الدين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، إن مبادرة ١٠٠ مليون صحة تتضمن بداخلها نحو 12 مبادرة أخرى، متابعها أن بعضها انتهى وتوقف والبعض الأخر مازال مستمر مثل مبادرة صحة المرأة.





وتابع أن مبادرة 100 مليون صحة أظهرت أن أعلى المحافظات في ارتفاع نسبة السكر الغربية، وهذا يعني إنشاء وحدات متخصصة بعلاج السكر بالغربية ولكن بعد إجراء بحث اكثر تبين أن الغربية أعلى نسبة في الإصابة وهم يعلموا وهذا يعني أن الوصول للخدمة الصحية بالغربية جديد بدليل معرفتهم بإصابتهم بالسكر.

واكمل مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أنه محافظة الجيزة هي اعلى محافظة إصابة بالسكر ولكنهم لا يعلموا أنهم مصابين، وهذا يعني بناء وحدات ومستشفيات بالجيزة التي لا يوجد بها وصول جيد للخدمة الصحية، مع عمل حملات توعية عن التغذية السليمة بالغربية.