ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الجيوشي: تحويل بعض الكتب إلى نسخ إلكترونية لا يتناسب مع جميع المراحل التعليمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:31 م
الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي
Advertisements
أحمد الشاهد

 

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق ، أن تحويل بعض الكتب الدراسية لنسخ اليكترونية مقبولة ولكن في المراحل التعليمية العليا مثل المرحلة الثانوية والجامعية ، لأن خبرة الطالب في هذه المرحلة تكون أكبر ، وكذلك خبراته على استخدام الامكانيات التكنولوجية الحديثة ، فنسبة الاستيعاب ستكون أفضل لطلاب هذه المراحل .

 

وأوضح خلال تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن المراحل التعليمية الاولى مثل الابتداية والاعدادية يكون نسبة الاستيعاب للمقرات الدراسية أعلى من خلال طرح الكتب الورقية له ، لأن طبيعة الكتاب تتناسب مع الفئات العمرية لطلاب هذه المراحل وخلق علاقة بين الطالب والكتاب كما أن خبراتهم تكون أقل بالنسبة للاعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة ، كما أنه لا يمكن تعريض الطلاب طوال الوقت لشاشات أجهزة الكمبيوتر أو غيرها لفترات كبيرة أثناء تلقي المناهج والمقررات مما قد يؤدي إلى التأثير عليهم من الجوانب الصحية .

 

وأضاف "الجيوشي" أنه في حال تحويل كافة الكتب والمقررات الدراسية إلى الكتروني سيؤثر تربويا وتعليميا على النسبة الاستيعابية للطلاب على عكس تلقي الطالب المعلومة من مصدر مباشر وملموس ، خاصة بالنسبة للجوانب النظرية التي تحتاج إلى شرح وتفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس .


اقرأ أيضا : 

تعرف على تفاصيل التقديم لأنشطة البحث العلمي في شهر يناير


 

وتابع ، أنه في المرحلة الجامعية ، فإن تحويل بعض الكتب الورقية  يعد تنوعا لمصادر التعلم والمعرفة ، بحيث يكون أمام الطالب أكثر من مصدر لتلقي المعلومة وكذلك تنوعها ، وسط التطور التكنولوجي الذي نشهده ، ولكن ذلك يكون بالنسبة للمقررات ذات الطابع العلمي مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات ، ولكن المواد النظرية فمن الافضل تلقيها من الكتب مباشرة لانها تحتاج إلى شرح ووقت أكبر لتلقي المعلومة .

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الوزراء: المناهج الدراسية الورقية والإلكترونية خالية من أي أخطاء

وزير التعليم: سنستكمل الدراسة مهما تطور موقف كورونا ولن نخفف المناهج أو نلغي الامتحانات أو نرفع الغياب.. سنطلق مكتبة دروس إلكترونية أول ديسمبر.. وأخبار جديدة عن رواتب معلمي المدارس الخاصة في يناير

التعليم: مكتبة ذاكر توفر محتوى تفاعليا مميزا يساعد الطلاب على فهم المناهج

مساعد وزير التعليم الأسبق: النظام الجديد للثانوية العامة أكثر دقة ويقلل من الدروس الخصوصية

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

لمحاربة جشع السوق السوداء.. وزير التعليم يعلن إمكانية تحميل كتب المرحلة الثانوية عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

نهائيا.. الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية.. تعرف على المواد

ترامب ليس الأول.. 6 رؤساء قاطعوا حفل تنصيب رئيس أمريكا

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

لجنة الحكام تصدم الأهلي وتشيد بحكم مباراة البنك الأهلي

البنتاجون يرفض طلبه الأخير.. ترامب يغادر البيت الأبيض في خيبة وانكسار

فيديوجراف.. القصة الكاملة لواقعة تورتة نادي الجزيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة