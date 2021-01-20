الجيوشي: تحويل بعض الكتب إلى نسخ إلكترونية لا يتناسب مع جميع المراحل التعليمية

قال الدكتور
أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق ، أن تحويل بعض الكتب الدراسية لنسخ
اليكترونية مقبولة ولكن في المراحل التعليمية العليا مثل المرحلة الثانوية
والجامعية ، لأن خبرة الطالب في هذه المرحلة تكون أكبر ، وكذلك خبراته على استخدام
الامكانيات التكنولوجية الحديثة ، فنسبة الاستيعاب ستكون أفضل لطلاب هذه المراحل .
وأوضح خلال
تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن المراحل التعليمية الاولى مثل الابتداية
والاعدادية يكون نسبة الاستيعاب للمقرات الدراسية أعلى من خلال طرح الكتب الورقية
له ، لأن طبيعة الكتاب تتناسب مع الفئات العمرية لطلاب هذه المراحل وخلق علاقة بين
الطالب والكتاب كما أن خبراتهم تكون أقل بالنسبة للاعتماد الكلي على التكنولوجيا
الحديثة ، كما أنه لا يمكن تعريض الطلاب طوال الوقت لشاشات أجهزة الكمبيوتر أو
غيرها لفترات كبيرة أثناء تلقي المناهج والمقررات مما قد يؤدي إلى التأثير عليهم من الجوانب الصحية .
وأضاف
"الجيوشي" أنه في حال تحويل كافة الكتب والمقررات الدراسية إلى الكتروني
سيؤثر تربويا وتعليميا على النسبة الاستيعابية للطلاب على عكس تلقي الطالب
المعلومة من مصدر مباشر وملموس ، خاصة بالنسبة للجوانب النظرية التي تحتاج إلى شرح
وتفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس .
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وتابع ، أنه
في المرحلة الجامعية ، فإن تحويل بعض الكتب الورقية يعد تنوعا لمصادر التعلم والمعرفة ، بحيث يكون
أمام الطالب أكثر من مصدر لتلقي المعلومة وكذلك تنوعها ، وسط التطور التكنولوجي الذي نشهده ، ولكن
ذلك يكون بالنسبة للمقررات ذات الطابع العلمي مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات ،
ولكن المواد النظرية فمن الافضل تلقيها من الكتب مباشرة لانها تحتاج إلى شرح ووقت
أكبر لتلقي المعلومة .