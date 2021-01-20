نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف أن مشروع التحول الرقمي ذو أولوية لمنظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، والذي يأتي في إطار دعم الخطة الإستراتيجية للدولة لميكنة كافة القطاعات الحكومية من خلال تعزيز وتدعيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مشيرا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية تسريع وتيرة الأعمال،واستمرار التواصل بين الجهات المعنية الشريكة في تنفيذ المشروع ، لتحقيق أفضل إنجاز ممكن.





جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة متابعة تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمي،لمناقشة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات والخطوات للمنفذة بالمشروع، حيث حضر الاجتماع: هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، المهندس محمد نصير مدير عام فرع الشركة المصرية للاتصالات،المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، المهندس أحمد مدحت مدير مركز معلومات شبكات المرافق وأعضاء اللجنة من مسئولي:الكهرباء والري والمرور والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمكتب الفني ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة .





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تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والاتفاق على خطة وآليات العمل في المراحل التالية،حيث تم التأكيد على مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية خاصة المرور والاتصالات والطرق لتحديد النقاط التي يتم العمل بها مع تحديد التوقيتات والشوارع وفترات العمل، فضلا عن مراجعة نقاط الحفر التي تم الانتهاء منها.



