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تعليم

فتح باب الترشح لعمادة كلية الهندسة بجامعة طنطا .. السبت

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:12 م
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الهندسة للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من يوم السبت المقبل 23 يناير وحتى السبت 6 فبراير لعام 2021.


وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقًا للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الأحد 7 فبراير ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومى الإثنين 8 فبراير والثلاثاء 9 فبراير ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 10 فبراير من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الإثنين 15 فبراير 2021.

 وأضاف، أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متوليًا أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.
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