فتح باب الترشح لعمادة كلية الهندسة بجامعة طنطا .. السبت

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الهندسة للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من يوم السبت المقبل 23 يناير وحتى السبت 6 فبراير لعام 2021.









وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقًا للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الأحد 7 فبراير ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومى الإثنين 8 فبراير والثلاثاء 9 فبراير ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 10 فبراير من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الإثنين 15 فبراير 2021.



