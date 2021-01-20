ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشطاء من حركة "حياة السود مهمة" يحتفلون في واشنطن برحيل ترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:11 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
احتفل مجموعة من نشطاء حركة "حياة السود مهمة" في أمريكا، اليوم الأربعاء، بمغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، واشنطن وانتهاء ولايته الرئاسية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد تجمع عدد من النشطاء الأمريكيين في ميدان الحركة في واشنطن وهتفوا مع إقلاع مروحية ترامب من البيت الأبيض، حيث رددوا الأغاني والشعارات لتوديع ترامب.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بتوقيت الولايات المتحدة والسابعة مساء بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيكون ترامب أول رئيس منذ عقود يغيب عن حفل تنصيب خليفته عدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حضور رسمي وغياب جماهيري.. جدول مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الـ 46 جو بايدن ونائبته

تقاليد تاريخية وطقوس لها حكايات.. يوم القسم الرئاسي في الولايات المتحدة

البنتاجون يرفض طلبه الأخير.. ترامب يغادر البيت الأبيض في خيبة وانكسار

رفرفة الأعلام أصوات الغائبين.. كورونا يفسد أهم يوم في حياة بايدن.. صور

وصول مروحية نقل ترامب من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية

شاهد.. لحظة مغادرة ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة

ترشيحاتنا

خناقة عنيفة بين إيفانكا ووالدها دونالد ترامب.. لهذا السبب

شاهد.. لحظة مغادرة ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة

بسبب اسم الطفل الأول.. سيدة تطرد ابنها وزوجته من منزلهما

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

ابويا وحمايا وصاحبى.. أحمد السقا يتمنى الشفاء لـ محمد الصغير من كورونا بدعاء طويل.. شاهد

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة