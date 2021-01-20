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أخبار العالم

صديقي الرئيس.. أوباما يوجه كلمة لـ بايدن قبل حفل التنصيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:17 م
أوباما وبايدن
أوباما وبايدن
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن، قبل ساعات من تأدية الاخير اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة.

وقال أوباما في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع "تويتر": "ألف مبروك لصديقي الرئيس جو بايدن.. هذا وقتك".

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوجه بايدن وزوجته جيل، منذ قليل، للمشاركة بقداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب.

وغادر بايدن وزوجته مقر الرؤساء المؤقت "بلير هاوس" الذي يقضي فيه كل رئيس أمريكي جديد ليلة ما قبل التنصيب، متوجهًا إلى الكنيسة ليكون رفقة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

يأتي ذلك وسط تأهب أمني غير مسبوق في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا.

فيما غادر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

ونشر بايدن، أول تغريدة له، بعد لحظات من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، العاصمة، قائلا: "إنه يوم جديد في أمريكا".
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