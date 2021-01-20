زين نصار: نشأت في بيئة دينية.. ومحمد عبد الوهاب حببني في الموسيقى.. فيديو

قال الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، أن تأثير النشأة والأسرة عليه كبير، مضيفا:" والدي صاحب تفسير القرآأن الكريم الذي نشر في العالم باسم القوصي، وتربيت في بيئة دينية".





وأضاف زين نصار في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"، :" ولدت في حي الحسين ثم انتقلت إلى حي السيدة ثم استقرينا في شبرا وتعلمت تعليما محترما".





وأوضح زين نصار:" زمان كان هناك توازن نفسي بين التعليم والهواية، وأنا أحب الموسيقي منذ النشأة، و الموسيقار محمد عبد الوهاب -وهو مفكر موسيقي وليس مجرد مطرب- يقدم ألحانا وموسيقى جديدة في كل عمل يقدم على تنفيذه".





ولفت زين نصار الى ان:" الإذاعة المصرية قامت بدور كبير في نشر الوعي والثقافة الموسيقية وكنا نستمع للأغاني والمسلسلات الإذاعية".





وأكمل زين نصار:" بعدما حصلت على الثانوية العامة التحقت بكلية التربية الموسيقية وتخرجت بتقدير ممتاز في عام 1965".