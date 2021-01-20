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زين نصار: نشأت في بيئة دينية.. ومحمد عبد الوهاب حببني في الموسيقى.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:29 م
زين نصار
زين نصار
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هاني حسين
قال الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، أن  تأثير النشأة والأسرة عليه كبير، مضيفا:"  والدي صاحب تفسير القرآأن الكريم الذي نشر في العالم باسم القوصي، وتربيت في بيئة دينية".

وأضاف زين نصار في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"، :"  ولدت في حي الحسين ثم انتقلت إلى حي السيدة ثم استقرينا في شبرا وتعلمت تعليما محترما".

وأوضح زين نصار:"  زمان كان هناك توازن نفسي بين التعليم والهواية، وأنا  أحب الموسيقي منذ النشأة، و الموسيقار محمد عبد الوهاب -وهو مفكر موسيقي وليس مجرد مطرب- يقدم ألحانا وموسيقى جديدة في كل عمل يقدم على تنفيذه".

 ولفت زين نصار الى ان:" الإذاعة المصرية قامت بدور كبير في نشر الوعي والثقافة الموسيقية وكنا نستمع للأغاني والمسلسلات الإذاعية".

وأكمل زين نصار:"  بعدما حصلت على الثانوية العامة التحقت بكلية التربية الموسيقية وتخرجت بتقدير ممتاز في عام 1965".
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