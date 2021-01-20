تروسيكل ومساعدة مالية تعين «فتاة الظواهرية» على مواجهة أعباء الحياة

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الفتاة سامية عبد اللطيف، ابنة قرية الظواهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، التي تعاني من إعاقة جسدية، في حضور محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لمنحها "تروسيكل"؛ لمساعدتها في إنهاء عملها، لأنها كانت تستأجر واحدًا يوميًا وتستخدمه في توزيع وحمل أسطوانات الغاز.





كلف محافظ الشرقية، مدير مكتبه بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص التروسيكل؛ بالتنسيق مع إدارة المرور وتوفير احتياجات الفتاة.





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كما قرر محافظ الشرقية، صرف إعانة مالية عاجلة للفتاة لمواجهة أعباء الحياة، إضافةً إلى حصولها على مساعدات مالية عاجلة من جمعية صناع الحياة ومؤسسة التكافل الاجتماعي.





وأشاد محافظ الشرقية، بهذا النموذج المشرف، الذي يصر أن يعمل متحديًا إعاقته ليتكسب قوت يومه من عمله دون الاعتماد علي أحد مؤكدًا أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية احتياجات ذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم .





قدمت الفتاة سامية عبد اللطيف الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بمكتبه وتلبية احتياجاتها ومنحها تروسيكل تستخدمه في إنهاء عملها ويوفر لها حياة كريمة.





وعلي جانب آخر، أكد المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز تمكنت من فض 2 سرادق عزاء كبير بقريتي طاروط والزهراء وتفريق المواطنين تنفيذا لإجراءات التباعد الاجتماعي ضد كورونا.





جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الزقازيق وخالد أمين جمعة نائب رئيس المركز عبد الهادي البرشومي رئيس الوحدة المحلية بالعصلوجي ومحمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بالزهراء.



