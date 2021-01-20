قرار لبناني جديد لـ مواجهة كورونا

اعلن موقع صوت كل لبنان عن انتهاء اجتماع لجنة كورونا ورفع توصية بتمديد الاقفال التام بين ١٠ و١٥ يوما.





وكانت لبنان دخلت فجر الخميس الماضي ، مرحلة الإغلاق الشامل الذي أقره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي وباء كورونا.





ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ الصحية والإغلاق الشامل في لبنان حتى الـ 25 يناير، تتضمن منع الخروج إلى الطرقات وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.





ويشار الي ان وسائل إعلام لبنانية قد كشفت عبر تقارير عن نتائج اختبارات معملية تكشف عن احتمال وجود نسخة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في لبنان وتختلف في بعض خصائصها عن النسخة البريطانية الجديدة.











