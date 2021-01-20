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عاجل.. وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لبدء مراسم التنصيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:34 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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محمود محسن
وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى مقر بدء مراسم تنصيبه، وفق ما أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن رجلا سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.

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