مصرع عامل سقط في بالوعة صرف صحي أثناء العمل بـ المحلة

شهدت قرية صفط تراب التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، مصرع عامل إثر سقوطه في حفرة أثناء عمله لإصلاح خط الصرف الصحى.









تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى يفيد بمصرع عامل يدعى عابدين حسانين ٣٥ إثر سقوطه فى حفرة أثناء عمله لإصلاح خط الصرف الصحى.





وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيق، أن العامل سقط فى حفرة خاصة بأعمال الصرف الصحى ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال دون وجود شبهه جنائية.



