إيناس مكي: أنا غير اجتماعية وعكس كل الفنانين وهذا اسم والدتي.. فيديو

قالت الفنانة إيناس مكى، الفنانة المصرية، إنها كانت تفضل اختيار أعمالها أكثر من انتشارها، وهذا عكس ما يفعله جميع الفنانين، فكان جميع الفنانين والفنانات يحرصوا على انتشارهم بين الجمهور اولا ثم اختيارهم لأعمالهم ثانيا، منوه إلى أن طبيعة شخصيتها غير اجتماعية وغير كثيرة الخروج، مكملة أنها قامت بالأداء التمثيل المسرحى من خلال 14 عملاً مسرحياً، وكانت أخر أعمالها مسرحية سحر الأحلام، التى قامت بعرضها على مسرح الدولة العام الماضى، التى كانت كلمات الكاتبة الكبيرة كوثر مصطفى، متابع أنها لعبت العديد من استعراضات تحت إشراف هشام المقدم، حيث أنها قامت بلعب تلك الاستعراضات من بداية المسرحية حتى نهاياتها.

وأشادت"الفنانة المصرية"، خلال استضافتها فى برنامج"الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية"سى بى سى"، بحزنها الشديد على عدم اهتمام الإعلام بمسرحيتها الفنية مثل مسرحية "سحر الاحلام"، كاشفه عن عدم حزنها أنها لم تأخذ مكانتها الفنية التى تستحقها، بل أنها سعيدة جدًا بجميع ردود أفعال لجمهورها فى الشارع دون زيف.

وأشارت "مكى"، إلى أن تم بناء السيرة الذاتيه الخاصة بها على أعمال ذات قيمة وليس انتشار، مشيدة بمجهودها فى مسرحية سحر الأحلام التى استمرت بعرض الاستعراضات من خلالها من الساعه 9 حتى 12 مساء، بأشعار وأداء راقىٍ جدا، كما أنها مشيدة بحزنها على عدم تصوير وتسجيل تلك المسرحية، بالرغم من ثقل تلك المسرحية التى تنص على مكانة مصر فى منطقة الشرق الأوسط دون سياسة.

وأكدت، أن علاقاتها بالزعيم عادل إمام سوف تظل علاقة مميزة، بسبب حبه الشديد لها وإيمانه بموهبتها منذ بدايتها، مشيدة بموقفها مع عندما ذكر اسمها من ضمن الوجوه النسائية ذات موهبة، مشيرة إلى والدتها هى المصدر الأساسى للكوميديا فى أسرتها، موضحا أنها أكثر الأبناء قربا من والدتها والتعلق بها، ذاكرة اسم والدتها لأول مرة بـ حورية.

وأوضحت إيناس مكى، أن الفارق بينها وبين شقيقها الفنان أحمد مكى حوالى 7 سنين، مؤكدة أنهم تربوا فى أبى ظبى، وكان والدها قام ببناء وزارة الإعلام والثقافة فى أبي ظبي، وكان السبب فى إتاحة الفرصة فى ثقافة أولاده عن طريق اعطائهم كتب للقراءة ومن ثم يناقشهم فى تلك الكتب.