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تعليم

الجيوشي: فكرة وقف تخريج طلاب حقوق وتجارة يجب أن تخضع لدراسة معلومات سوق العمل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:59 م
الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي
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أحمد الشاهد

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق إن الفكرة التي تم طرحها من قبل نائب برلماني بشأن وقف تخريج دفعات من طلاب كليات الحقوق والتجارة نظرا لكثرة عددهم في سوق العمل ، يجب أن تدرس أولا ومعرفة مدى احتياجات السوق لخريجي هؤلاء الكليات .

وأوضح "الجيوشي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يجب عمل "دراسة معلومات سوق العمل" لمعرفة الاعداد التي نحتاجها ، فالكثير من الدول الخارجية تقوم بعمل منظومة معلومات سوق العمل ، والتي يتحدد بناء عليها مدى الاحتياجات التي تريدها الدولة من مختلف التخصصات والكليات .

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وأضاف ، أنه من خلال تطبيق هذه الفكرة يتم جمع المعلومات التي يحتاجها سوق العمل لعدة سنوات قادمة ، وليس فقط سنة أو اثنين و التخصصات التي يحتاجها وكذلك الأعداد المطلوبة من كل تخصص .

وأشار إلى أن الجهات المتخصصة التي تطبق هذه الفكرة تقوم بتقديم تصور ومعلومات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بشأن التخصصات التي ستكون موجودة في المستقبل والتي يكون فيها وفرة في الاعداد ، وكذلك التخصصات الاخرى التي سنحتاجها وتحديد الاعداد الخاصة بكل مجال .

فتطبيق مثل هذا القرار يجب أن يخضع لدراسة وقواعد يجب اتباعها ، للوقوف على معرفة احتياجاتنا من الكوادر البشرية المختلفة على كافة الاصعدة والتخصصات بجميع مجالاتها .

 

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