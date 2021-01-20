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برلمان

فخري الفقي: الاقتصاد المصري يحاول أن يواكب التطورات العالمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:48 م
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا أنها واجهة مشرفة للدبلوماسية الاقتصادية.

وقال الفقي: الاقتصاد المصري يحاول أن يواكب التطورات العالمية فيما بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعرب عن أمله أن يكون الاقتصاد المصري أكثر تنمية مستدامة وأكثر عدالة ومساواة بين فئات الشعب المصري، وأكثر ذكاء، وأن يكون اقتصاد رقمي، واقتصاد أكثر اخضرار وصديقًا للبيئة، وأكثر ديناميكية كي يلعب القطاع الخاص دور أكبر.

وأشار إلي أن المشاط طمأنت النواب حول التدفقات التي تاتي الي مصر من الاستثمار الاجنبي المباشر، الذي نحو بلغ 9.8 مليار دولار، ثلثه موجه للقطاع الخاص، معربا عن أمله زيادته في القريب العاجل.

وقال إن الاستثمار الاجنبي بلغ 3% من الناتج المحلي لمصر في 2020، مقارنة بهونج كونج الذي يبلغ 14.% من الناتج القومي، وسنغافورة 28 % من الناتج القومي، معربا عن تقديره للجهد المبذول ووزارة التعاون والدكتورة رانيا المشاط في ظل جائحة كورونا، متطلعًا لزيادة هذه النسبة، متسائًلًا عن المستهدف لوزارة التعاون الدولي في 2021  وتوقعاتها الشخصية حول تحقيق المستهدف.

كما تساءل عن إمكانية عودة وزارة الاستثمار، في تحفيز الاستثمار الأجنبي وخصوصًا تحسين مناخ الاستثمار والاصلاح الاداري ومعالجة البيرقراطية والاصلاحات الهيكيلية التي تمت، موضحًا أم ملف الاستثمار مع الدكتور مصطفي مدبولي هو عاتقه الكثير من المهام والأعباء.
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