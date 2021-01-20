منديال اليد.. تعديل في قائمة منتخب مصر لمواجهة الاتحاد الروسي

دخل إسلام حسن صانع ألعاب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد، إلى قائمة منتخبنا الوطنى لمواجهة الاتحاد الروسى، فى أولى لقاءات المنتخبين بالدور الرئيسى من المجموعة الثالثة لبطولة العالم رقم 27 والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.





وحل إسلام حسن بدلا من أكرم يسرى جناح أيمن المنتخب، الذى خرج من قائمة المنتخب للمباراة التى تنطلق فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى.





وتضم قائمة الفراعنة لمواجهة الاتحاد الروسى 16 لاعبا وهم: "كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - إبراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد سند - إسلام حسن - يحيى الدرع - أحمد هشام السيد "دودو" - حسن وليد قداح - عمر الوكيل "بكار" - سيف الدرع - أحمد مؤمن "دودو" - على زين".





وحقق منتخبنا الوطنى الفوز فى الجولة الأولى من الدور التمهيدى على منتخب تشيلى، ثم الفوز فى الجولة الثانية على مقدونيا، قبل الخسارة فى الجولة الثالثة أمام المنتخب السويدى.