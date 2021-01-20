الناس فهمت غلط.. مصور حفل العروس الحامل يكشف تفاصيل اليوم وسبب جلسة التصوير .. صور

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر بها صاحبة الاحتفال وهي حامل وترتدي فستانا باللون الأبيض، ليطلق عليه الرواد حفل زفاف العروس الحامل.





تواصل «صدى البلد» مع المصور محمود الشهاوي، المسئول عن جلسة تصوير الحفل، والذي أوضح انه لم يكن حفل زفاف كما تم التداول عبر (السوشيال ميديا) والاحتفال كان لمعرفة جنس الجنين سواء ولد أو فتاة، وهى كثيرا ما تعقد في الخارج، مرجحا أنها أثارت الجدل بسبب تنفيذها حديثا في مصر.





وأوضح ان الحفل كان عبارة عن جلسة تصوير في البداية ثم تجمع الأقارب والأصدقاء ورقصوا، وبعد ذلك تناولوا الطعام، وأخيرا قاموا بفتح صندوق يكون به لون يعبر عن الجنين.





وأضاف إذا كان اللون ورديا يكون الجنين فتاة، وإذا كان أزرق يكون الجنين صبيا، مبديا استياءه من كل المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها عن أنها عروس حامل وما إلى ذلك خاصة أن العروس متزوجة منذ عامين.





وقال لـ «صدى البلد»: "الإشاعة اللي طلعت سخيفة علشان إحنا في مجتمع شرقي ومينفعش كلام يتقال بالطريقة دي، والحسابات الخاصة بيهم كلها صورهم على مدار سنتين جوازهم".