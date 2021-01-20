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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط ويتابع حالة النظافة ورصف الطرق ..شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:04 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي للإرتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين مشددًا علي المتابعة الدورية لإنتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية .



تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقدية له بمستشفي العياط المركزي للوقوف علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حيث تفقد غرف العزل لمصابي فيروس كورونا وغرف الرعاية المركزة .



واطمأن المحافظ علي تواجد المخزون الكافي من الأكسجين وإنتظام تواجد الاطقم الطبية والأطباء والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات مؤكدًا ضرورة استقبال كافة المرضي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والتخفيف عليهم.



كما تفقد المحافظ حالة النظافة والاشغالات بمركز ومدينة العياط موجها بنقل مقلب القمامة المتواجد بمنطقة ابوهميلة بعيدًا عن المنطقة السكنية موجهًا بإيقاف أعمال رصف شارع ابوهميلة المدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لحين قيام شركة الكهرباء بنقل غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة المتواجدة بالشارع والتى تعيق مسار التطوير الى جانب الانتهاء من كافة وصلات المياه والصرف الصحى بالمنطقة.



وتفقد راشد طريق المسانده طهما والذى شهد حدوث انهيار جزئى بأحد القطاعات بمسار الطريق والذى تمر به العديد من المرافق موجهًا شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بشركة متخصصة لإصلاح الإنهيار الذى حدث بالطريق فى أسرع وقت ممكن .


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محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط ويتابع حالة النظافة ورصف الطرق ..شاهد
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محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط ويتابع حالة النظافة ورصف الطرق ..شاهد
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط ويتابع حالة النظافة ورصف الطرق ..شاهد
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط ويتابع حالة النظافة ورصف الطرق ..شاهد
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى العياط ويتابع حالة النظافة ورصف الطرق ..شاهد
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