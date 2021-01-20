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فن

شاهد.. محمد زيدان يتغزل في زوجته بكلمات رقيقة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شارك لاعب كرة القدم محمد زيدان، صورة جديدة بصحبة زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

يظهر في الصورة محمد زيدان ببدلة سوداء أنيقة، محتضناً زوجته، التي ترتدي فستان كات لامع باللون الابيض، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفيها، مع ميك اب هادئ.

 

وعلق محمد زيدان علي الصورة كاتبًا: "لقد وقعت في حبك، ومازلت احبك اكثر".

 

يذكر أن النجم محمد زيدان ولد فى 11 ديسمبر عام 1981م بمحافظة بورسعيد لوالدين يعملان فى التجارة، وبدأ زيدان لعبة كرة القدم كناشئ في الثامنة من عمره.


وانضم إلى فريق B93” أحد أندية الدرجة الثانية حتى جاءت له فرصة العمر بالانتقال للعب “A.B كوبنهاجن” موسم 1999/2000، ولمع نجم زيدان وحصل على لقب أحسن لاعب يمتلك مهارات فى الدورى الدنماركى وانهالت عليه بعد ذلك العديد من العروض القوية على الفرعون المصرى وكان أفضلها عرض “ميتيالاند” الدنماركى الذى انتقل إليه عام 2003 بموجب عقد مدته أربعة سنوات، ومن خلاله أحرز عددًا من الأهداف قدرت بنحو 19 هدفًا فى 30 مباراة، مما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب فى الدورى الدنماركى بالنصف الأول من الموسم ولقب هداف الدورى الذى تقاسمه مع ثلاثة لاعبين آخرين، بالإضافة لفوزه للمرة الثانية بلقب أفضل لاعب مهارى فى الدنمارك.

 

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