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رياضة

تشيلي تفوز على كوريا الجنوبية في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية بمونديال اليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:18 م
تشيلي تفوز على كوريا
تشيلي تفوز على كوريا الجنوبية
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عمرو ابوبكر

فاز منتخب تشيلي على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 44-33 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكأس الرئيس للمراكز من 25 حتى 32 في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا . 

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلي بنتيجة 24-17، وسط تفوق للجانب التشيلي ومحاولة كوريا الجنوبية العودة في النتيجة ، وفي الشوط الثاني اتسع الفارق وسيطرت تشيلي على مجريا اللقاء وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 44-33 . 

بهذه النتيجة حصدت تشيلي أول نقطتين في المجموعة الثانية بكأس الرئيس، بينما ظل رصيد كوريا الجنوبية بدون نقاط ..

ويلعب في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة منتخبي المغرب والنمسا ضمن مباريات الجولة الأولى لكأس الرئيس بالمجموعة الثانية .

وتقام مباريات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية يوم الجمعة بمباراتي النمسا ضد تشيلي و المغرب ضد كوريا الجنوبية .

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