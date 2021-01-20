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رياضة

مونديال اليد.. سويسرا تواصل المفاجآت وتهزم أيسلندا 20-18

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:38 م
سويسرا تواصل المفاجآت
سويسرا تواصل المفاجآت وتهزم ايسلندا
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حسام الحارتي
حقق منتخب سويسرا  الفوز على منتخب ايسلندا   20/18 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة  للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التي جمعت المنتخبين على صالة دكتور حسن مصطفى 

شهد اللقاء ندية كبيرة بين المنتخبين وتبادلا التفوق اثناء سير المباراة حتي حسم منتخب سويسرا اللقاء

وبهذا الفوز حقق منتخب سويسرا اول نقطتين فى رصيده بعد ان صعد للدور الرئيسي بدون نقاط وتوقف رصيد منتخب ايسلندا عند نقطتين صعد بهم من دوري المجموعات

وتضم المجموعة الثالثة مع المنتخبين فرنسا والجزائر والبرتغال والنرويج 

وانتهت أمس مباريات الدور التمهيدي من النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي اسفرت عن تأهل 24  فريق من ثماني مجموعات تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، على أن يصعد الفريق إلى الدور الرئيسي بالنقاط التي حصل عليها من مواجهاته مع الفرق التي تأهلت معه الى هذا الدور من مجموعته التي تواجد بها في الدور التمهيدي، بينما أصحاب المركز الرابع في كل مجموعة يتنافسون على ( كأس الرئيس ) للترضية.
وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.
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