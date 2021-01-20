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دونالد ترامب يصل فلوريدا بعد تسلم بايدن راية الرئاسة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:11 م
ترامب
ترامب
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محمود محسن
أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجلا منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وصل إلى ولاية فلوريدا.

وغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، العاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، لكنه لم يترك الحقيبة النووية خلفه وأخذها معه.

ونقل أحد مساعدي ترامب الحقيبة التي تعد مفتاحا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التي غادر ترامب على متنها البيت الأبيض بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التي توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

وتضم "الحقيبة النووية" الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، وستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء بايدن اليمين الدستورية (أي في منتصف نهار اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي).
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